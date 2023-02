Finto idraulico ma vero spacciatore: arrestato a Desio il pusher con decine di domicili in tutta Italia

Ha raccontato di essere un idraulico che andava di fretta per un intervento a casa di un cliente. Ma all’interno dell’auto i carabinieri non hanno trovato nulla che potesse ricondurre alla professione e alla fine hanno scoperto che in realtà quell’uomo, 36 anni di origine marocchina, era uno spacciatore. È successo a Desio venerdì pomeriggio durante un controllo mirato.

Arrestato a Desio: residente a Bergamo e con svariati domicili in tutta Italia, su un’auto di un uomo del Lecchese

I carabinieri della Compagnia locale hanno identificato l’uomo con numerosi precedenti specifici e una attività di spaccio molto ben strutturata: residente a Bergamo e con svariati domicili sull’intera penisola, sicuramente riconducibile al volere fare perdere le proprie tracce, è stato notato dai Carabinieri mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi del complesso di edilizia popolare di via Maestri del Lavoro di Desio, a bordo di un’utilitaria intestata a uomo residente nella provincia di Lecco.

Arrestato a Desio: in auto 23 involucri di cocaina

Nel vano porta oggetti dell’auto aveva nascosto 23 involucri di cocaina, circa 200 euro e due telefoni cellulari comunemente chiamati “citofoni”.

Arrestato a Desio: restituito anche un notebook rubato

Nel corso delle ricerche non è sfuggita la presenza di un notebook che dagli accertamenti è risultato provento di furto ai danni di un 50enne seregnese e residente a Seveso che, dopo aver raggiunto il Comando di Desio per la restituzione, ha voluto ringraziare più volte l’Arma per avergli restituito un supporto importante per il suo lavoro.