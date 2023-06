Finestrino spaccato per rubare pc, è l’auto dell’avvocato di Bossetti

Spaccano i vetri dell’auto e scappano con il pc dell’avvocato di Massimo Bossetti. È successo martedì sera al centro sportivo di Lentate sul Seveso. A subire il furto è stato l’avvocato brianzolo Claudio Salvagni, noto alle cronache nazionali perché è il difensore di fiducia dal 2014 di Massimo Bossetti in carcere per l’omicidio di Yara Gambirasio.

Finestrino spaccato per rubare pc, gli appelli delle vittime

“Questa sera a Lentate sul Seveso, zona campo sportivo, ho subito il furto del mio zaino di lavoro con all’interno il mio pc. Se qualcuno lo trovasse o, magari leggendo questo post, volesse restituirlo, gli dirò grazie” questo l’appello del legale che nelle ultime ore ha messo sui social. L’auto era rimasta nel parcheggio del centro sportivo ed è stata depredata per compiere il furto. Oltre allo zaino del professionista con all’interno il computer anche alcune chiavi e un secondo zaino sportivo con abbigliamento da tennis del figlio 11enne.

A denunciare il furto anche la moglie, Annalisa Cattaneo, capogruppo di Forza Italia a Lentate: “Sono stati rubati dalla macchina due zaini: uno di mio marito marca Tucano con scritta codeway con computer e chiavi varie, e uno di mio figlio di 11 anni di allenamento marca Head (con scarpe da ginnastica, pantaloncini, t shirt, kway). Se per caso qualcuno recupera qualcosa in zona via Manzoni e Lazzate chiedo di essere contattata. Grazie mille”.