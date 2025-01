Finestrini rotti e gomme tagliate, auto nel mirino: fine anno vandalico a Limbiate

Finestrini mandati in frantumi, pneumatici tagliati: è di nuovo allarme a Limbiate. Non sono state risparmiate nemmeno le festività natalizie e di Capodanno. Gli episodi di cronaca hanno macchiato le nottate a cavallo tra la fine dell’anno vecchio e l’inizio di quello nuovo e i cittadini non hanno potuto far altro che denunciare i fatti. Ignoti, almeno sino al momento, hanno colpito in varie zone e, stando al racconto dei danneggiati, il modus operandi pare il medesimo, noto da tempo. I delinquenti mandano in frantumi finestrini delle auto in sosta lungo la strada, sotto casa dei residenti che al risveglio ritrovano la sgradita sorpresa. Danni ingenti, in alcuni casi, e soldi da sborsare per le riparazioni del caso.

Auto nel mirino dei vandali a Limbiate: colpite alcune vie al Villaggio Giovi

I fatti più recenti da via Silvio Pellico a via Pietro Gobetti, al Villaggio Giovi. C’è chi ha dovuto fare i conti con gli pneumatici tagliati o auto aperte e cannibalizzate per ricavarne forse dei pezzi di ricambio. Vetri sull’asfalto e tanta rabbia da parte dei cittadini che anche in questi primi giorni dell’anno tornano a chiedere più sicurezza pur nella consapevolezza che fenomeni di questo tipo siano comuni a più territori della zona.

Il grido di allarme che affiora da Limbiate non è tuttavia nuovo (la città fu colpita da pesanti incursioni notturne in estate provocando una forte reazione dei residenti). La questione sicurezza continua di fatto ad essere sentita tanto che anche la politica locale ne ha discusso a metà dicembre nell’ultimo consiglio comunale del 2024. Quando, per l’appunto, sulla scia di episodi di cronaca che hanno interessato anche danneggiamenti al patrimonio pubblico e intemperanze di gruppi giovanili, maggioranza ed opposizione hanno fatto il punto della situazione. Tema che, va da sé, nel 2025 sarà inevitabilmente tra quelli prioritari.