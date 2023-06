Fattorino intascava i pagamenti delle consegne: denunciato

Aveva tenuto per sé quasi 4mila euro di pagamenti in contrassegno di consegne effettuate nelle province di Monza e della Brianza, Milano, Como e Varese. I carabinieri del Comando Stazione di Seregno hanno denunciato per appropriazione indebita un fattorino che in meno di un mese aveva intascato denaro contante e non solo.

Fattorino intascava i pagamenti delle consegne: scoperto da titolare dell’azienda, un 42enne di Meda

L’uomo, di origini marocchine e da tempo residente in Italia, è stato scoperto dal titolare dell’azienda di consegne con sede a Pero. È stato proprio lui, un 42enne di Meda, ad accorgersi degli ammanchi quando è stato evidente che il lavoratore aveva trattenuto anche gli assegni e, in particolare, uno di 767 euro relativo a una partita di vini. Così dai controlli sono emersi anche i soldi intascati in contrassegno.

Il fattorino è stato licenziato, ma dovrà anche rispondere della denuncia delle forze dell’ordine.