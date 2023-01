Farmacie, a Lissone vaccinazioni contro covid e influenza

Anche per il 2023 nelle farmacie LIoyds di Lissone sarà possibile vaccinarsi contro il Covid-19 e l’influenza stagionale.

Farmacie, a Lissone vaccinazioni: come fare per l’anticovid

Per quanto riguarda la vaccinazione anti Covid-19, le modalità sono le seguenti: possono effettuare la prima dose di richiamo (terza dose) e la seconda dose di richiamo (quarta dose) i cittadini di età pari o superiore a 12 anni, purché trascorsi 120 giorni dall’ultima somministrazione, oppure dall’ultima infezione (data del test diagnostico positivo); possono accedere alla quinta dose (terza dose di richiamo) i cittadini di età pari o superiore a 60 anni che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo di vaccino anti Covid-19 a mRNA monovalente. L’ulteriore dose di richiamo (quinta dose) può essere somministrata dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni (4 mesi) dalla seconda dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo);non è possibile somministrare prima e seconda dose in farmacia.

Farmacie, a Lissone vaccinazioni: come fare per l’antinfluenzale

Per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale, in atto da novembre 2022, la modalità è la seguente: possono effettuare la vaccinazione a carico del servizio sanitario regionale i cittadini, di età pari o superiore ai 18 anni, che abbiano già effettuato una vaccinazione antinfluenzale in precedenza. Le prenotazioni, in entrambi i casi devono essere effettuate attraverso il link vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it oppure chiamando in farmacia.

Farmacie, a Lissone vaccinazioni: ecco dove

Le farmacie coinvolte a Lissone sono la comunale 3 via Pacinotti (039 460750) che effettua vaccinazioni antinfluenzali e la comunale 4 via Manara (039 49418391) che effettua vaccinazioni antinfluenzali e vaccinazioni anticovid.