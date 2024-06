Exultet! a Monza, al festival di musica liturgica i cori per la messa del Corpus Domini

È Monza a fare da sfondo a “Exultet!“, il festival di musica liturgica destinato ai cori, agli animatori musicali della liturgia e agli appassionati del genere musicale. Sabato 1 giugno, per tutta la giornata, i cori provenienti dalle parrocchie della diocesi si sono dati appuntamento in città con la possibilità di scegliere tra venti atelier musicali, musicologici e liturgici, oltre a tre conferenze con ascolti e dibattiti previsti nel pomeriggio.

Exultet! a Monza: laboratori e occasioni di incontro, concerto in duomo

La giornata si chiuderà alle 17 con le prove di canto in duomo. I cori, raggruppati in un unico ensemble, animeranno la messa vigiliare per la solennità del Corpus Domini, che verrà celebrata in basilica alle 18, presieduta da don Giuseppe Como, vicario episcopale per la celebrazione e l’educazione.

Un’occasione di incontro e confronto tra i direttori dei cori parrocchiali e gli stessi coristi, che potranno seguire corsi di formazione dedicata ai vari aspetti della musica liturgica: dalla lettura cantata della musica al coro di voci bianche, dalla preghiera di Taizè (con la possibilità di conoscere lo strumento della cetra) alle pratiche per dirigere l’assemblea durante le funzioni e poi i laboratori per potenziare la propria voce dalla respirazione agli esercizi di riscaldamento ai vocalizzi.