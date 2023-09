Expo Brianza torna a Bovisio dopo lo stop del Covid

L’assessore regionale al Territorio, Gianluca Comazzi ha tenuto a battesimo l’edizione numero 40 di Expo Brianza, quella della ripartenza dopo la pausa Covid durata 4 anni. C’era anche il responsabile regionale al Territorio al taglio del nastro di questa ripartenza che darà la possibilità a 250 espositori di mettere in vetrina i loro prodotti, in una classica e avvincente fiera campionaria dal sapore di altri tempi. Expo Brianza ha la particolarità di conservare anche in questa edizione della ripartenza una identità variegata e multi tematica, in tempi nei quali le fiere di settore la fanno da padrone.

Expo Brianza torna a Bovisio e gli ospiti

Al taglio del nastro, presenti con l’assessore Comazzi anche l’onorevole Fabrizio Sala e il consigliere regionale Fabrizio Figini, c’erano il nuovo presidente di Expo, Ronchetti e il presidente della Camera di Commercio Marco Accornero. Un commosso saluto è poi andato a Walter Mariani, recentemente scomparso e per tanti anni rappresentante e motore della Unione Artigiani.