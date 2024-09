Ex Lombarda Petroli, bonifica a rilento: qual è la situazione del sito di Villasanta

La bonifica dell’area dell’ex raffineria Lombarda Petroli va a rilento. A confermarlo è stato Carlo Sormani, assessore all’urbanistica del Comune di Villasanta, che ha risposto a una interrogazione presentata giovedì 26 settembre dalla lista Io scelgo Villasanta proprio in merito alle tempistiche e al cronoprogramma della bonifica, e lo stato di sicurezza del comparto: «I tempi erano quelli che Aria (la società incaricata da Regione Lombardia di effettuare le verifiche e stendere il progetto di bonifica dell’area, nda) aveva condiviso con gli enti coinvolti, ma si sono dovuti ritoccare. E in questo contesto non aiutano i tanti contenziosi sollevati dalla curatela fallimentare contro l’amministrazione comunale».

Ex Lombarda Petroli, bonifica a rilento: monitoraggio ancora in corso

Al momento l’attività di monitoraggio è ancora in corso. Il Comune di Villasanta ha convocato la conferenza dei servizi tra luglio e settembre per valutare l’analisi dei rischi dei suoli dei lotti B, C e D coinvolti nel piano di bonifica finanziato con fondi Pnrr.

«È iniziata l’analisi del primo metro di suolo, quello più esposto agli agenti atmosferici e dunque potenzialmente più pericoloso. Poi saranno i tecnici di Aria che presenteranno un progetto di bonifica che partirà nei primi mesi del 2025», ha aggiunto Sormani.

Ex Lombarda Petroli, bonifica a rilento: il Comune ha chiesto, quando sarà, di organizzare una presentazione pubblica

Da parte del Comune è stata avanzata la richiesta, una volta ufficializzato il progetto di bonifica, di organizzare una presentazione pubblica per informare la città del cronoprogramma e dei prossimi interventi sull’area.

Diversa sorte spetta invece al lotto E, quello a ridosso della ferrovia, dove sono ancora presenti le cisterne contenenti gli idrocarburi. Per quell’area, esclusa dal piano di bonifica con fondi Pnrr perché manca ancora una caratterizzazione del suolo, Regione Lombardia ha già stanziato 500.000 euro.

«Che però non sono ancora stati utilizzati. Per quest’area Regione si è impegnata per la bonifica con risorse proprie e questo è un risultato importantissimo – ha aggiunto Sormani – Per la messa in sicurezza delle cisterne sono già stati fatti interventi dopo lo sversamento. La responsabilità della sicurezza di quell’area spetta però ancora al fallimento Lombarda Petroli».

Ex Lombarda Petroli, bonifica a rilento: il cronoprogramma non cambia, nonostante i ritardi

Per ora, al netto dei ritardi già accumulati, il cronoprogramma non cambia. Il decreto ministeriale con cui l’ex ministro Roberto Cingolani ha stanziato 7 milioni di euro nel 2022 per la progettazione esecutiva e la realizzazione di bonifica dei suoli e della falda, fissa al primo trimestre del 2026 il tempo nel quale si dovranno necessariamente eseguire il 70% delle opere di riqualificazione della superficie individuata. Il 50% dell’opera dovrà essere ultimato entro settembre 2025.

Attualmente i soli lotti A1 e A2 sono già stati bonificati, e sono quelli su cui si trovano i capannoni industriali di Immobiliare Villasanta, nella zona adiacente all’ex raffineria, al confine con viale Monza.

Di fatto a sette anni dal fallimento della Lombarda Petroli e a trenta dalla chiusura della raffineria l’area al confine con Monza resta una ferita aperta.