Evaso dai domiciliari a Modena rintracciato in piscina a Limbiate

Evaso dagli arresti domiciliari a Modena, il mese scorso, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Limbiate mentre si trovava in piscina, nella città brianzola. Si tratta di un brasiliano di 20 anni, “senza fissa dimora” dicono dall’Arma, una volta evaso avrebbe deciso di raggiungere Limbiate per fare visita a parenti. Il rintraccio è avvenuto in maniera casuale: nei giorni scorsi infatti gli uomini dell’Arma sono stati allertati da alcune segnalazioni circa la presenza di una “persona molesta e in stato di agitazione” nel centro natatorio.

Ventenne evaso a Modena in piscina a Limbiate: ha tentato la fuga

Una volta sul posto per verificare hanno individuato il ventenne risultato appunto evaso dagli arresti domiciliari a Modena e su cui pendeva un ordine di carcerazione per l’inosservanza della misura a cui era già sottoposto.

Alla vista dei militari il giovane avrebbe tentato la fuga e provato a eludere il controllo fornendo false generalità. Accertata l’esatta identità attraverso le operazioni di fotosegnalamento è stato accompagnato al carcere di San Vittore a Milano, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.