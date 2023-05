Elezioni: la ministra Locatelli a Brugherio per Roberto Assi

Il governo sta operando per favorire l’ingresso delle persone con disabilità nel mondo del lavoro: lo ha affermato venerdì 5 a Brugherio la ministra Alessandra Locatelli durante la tappa in città a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Roberto Assi e degli aspiranti consiglieri comunali della Lega.

«Nel consiglio dei ministri del Primo maggio – ha spiegato Locatelli – abbiamo esteso agli enti del terzo settore il supporto all’assunzione dei disabili, in particolare giovani» che potrà avvenire tramite le imprese sociali che metteranno a disposizione figure per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta ed educatori che dovranno accompagnare le persone fragili. «È un segnale importante – ha assicurato la ministra – le associazioni chiedono da tempo misure che permettano di passare da un accompagnamento basato su singole prestazioni a un progetto di vita personalizzato che parta dall’età scolare, prosegua fino a quella adulta e risponda a tutti i bisogni. Noi dobbiamo cercare di valorizzare i talenti e le competenze di ciascuno».

Elezioni a Brugherio: le parole della ministra

Il Primo maggio, ha aggiunto l’esponente della Lega, il governo ha approvato anche il primo decreto attuativo della legge delega sull’accessibilità della pubblica amministrazione che dovrà mettere a disposizione dei cittadini e dei lavoratori postazioni accessibili sia dal punto fisico che tecnologico.

Nei prossimi mesi potrebbe profilarsi qualche novità anche sul versante del “Dopo di noi”: «Dieci giorni fa – ha precisato la ministra – si è insediato il tavolo che dovrà valutare come semplificare la norma in quanto non tutti i territori hanno intercettato questa possibilità».

la ministra Alessandra Locatelli

«Più investiamo nelle persone con fragilità – ha detto rivolta ai candidati alle amministrative – più le rendiamo parte di una comunità, più questa diventa forte. Insieme possiamo iniziare a sradicare i tanti preconcetti di chi non accetta i disabili negli hotel o non vuole i cani guida per i ciechi nell’appartamento vicino al suo».

Elezioni a Brugherio: “La Lega unica tra la gente”

Gli amministratori locali della Lega potranno sempre contare sul supporto dei vertici del partito: «Sono il nostro punto di forza – ha commentato Locatelli – rappresentano un valore che vogliamo tutelare. Si differenziano da tutti gli altri perché sono in mezzo alla gente, parlano con le persone e le ascoltano. Questo è un momento storico per l’Italia, di grandi cambiamenti e possiamo dare l’occasione anche alle amministrazioni comunali» di partecipare al processo.

«Le associazioni di volontariato – ha garantito Assi – troveranno in noi alleati e amici. Nella nostra azione partiremo dal valore infinito che ogni persona reca con sè».