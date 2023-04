Elezioni 2023: i Faccia a faccia del Cittadino nei Comuni al voto per il sindaco

Sette Comuni della Brianza al voto per il nuovo sindaco il 14 e 15 maggio. Con le elezioni tornano i tradizionali Faccia a faccia del Cittadino, l’appuntamento per conoscere i candidati e le loro posizioni, e c’è una novità: il calendario 2023 prevede i confronti online con l’unica eccezione di Seregno, che apre le danze martedì 2 maggio in Sala Gandini.

Elezioni 2023: i Faccia a faccia del Cittadino quest’anno sono in diretta streaming

I Faccia a faccia online si potranno seguire su tutti i canali del Cittadino: sulla pagina Facebook, su Youtube e sul sito internet www.ilcittadinomb.it. Inizio alle 21, modera il direttore Cristiano Puglisi.

Faccia a faccia Il Cittadino amministrative 2023

Elezioni 2023: il calendario dei Faccia a faccia

Ecco dunque tutte le date da segnare in calendario. Il 2 maggio appuntamento a Seregno, l’unico in presenza: alle 21.15 con i candidati Alberto Rossi (sindaco uscente) e Giacinto Mariani, candidato del centrodestra, Luca Colombo, Tiziano Mariani, Norberto Riva.

Mercoledì 3 maggio collegamento con Lazzate e i candidati Andrea Fenocchio, Andrea Monti e Lorella Babetto.

Venerdì 5 maggio c’è Cogliate con Andrea Basilico (Lega e Fi) e Paolo Bianchi (centrosinistra lista civica). Lunedì 8 maggio telecamere accese a Brugherio: i candidati sono Damiano Chirico e Roberto Assi, Olga Sudano, Giovanna Borsotti.

Martedì 9 maggio è la volta di Carate Brianza con Fabio Casiraghi e il sindaco uscente Luca Veggian.

Chiude il 10 maggio la data di Nova Milanese (candidati Fabrizio Pagani, Elena Maggi, Andrea Romano).

Elezioni 2023: non ci sarà Macherio

Non ci sarà il Faccia a faccia di Macherio: contattati, i candidati Silvia Vitagliani e Franco Redaelli non hanno accettato la modalità di confronto in streaming. Rimostranze in tal senso in fase organizzativa sono state avanzate anche dalla candidata Babetto a Lazzate.