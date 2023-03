Elezioni 2023 a Brugherio: il centrosinistra e M5S candidano Damiano Chirico

È Damiano Chirico il secondo candidato sindaco a scendere in campo a Brugherio: 29 anni, consigliere comunale e segretario locale del Pd, proverà a suscitare «l’entusiasmo e la partecipazione» per cercare di mantenere il centrosinistra alla guida della città.

Elezioni a Brugherio: lo schieramento di Chirico

Lo schieramento, che ha illustrato ieri la propria proposta, si presenta in una versione differente rispetto alle ultime tornate: accanto al Pd c’è ancora la civica Brugherio è tua, nata nel 2008, a cui si affianca la neonata Alleanza progressista in cui sono confluiti Sinistra per Brugherio, Brugherio futura e Movimento 5 Stelle. Mancano, invece, all’appello Brugherio in Comune, la lista vicina al sindaco Marco Troiano giunto alla conclusione del secondo mandato, e il Terzo polo: «Ci hanno chiesto altro tempo per completare le valutazioni – ha spiegato il candidato – noi non potevamo aspettare, ma siamo disponibili a sederci ancora al tavolo» e ad ampliare la cordata.

La sfida di Chirico al centrodestra di Assi

Brugherio: la presentazione di Chirico

Chirico ha reso merito a Troiano, non presente, di aver «risollevato la città dopo lo svilimento del commissariamento e di aver tenuto la barra dritta» durante la pandemia. Ora, ha aggiunto, serve un progetto innovativo con cui affrontare le sfide della transizione ecologica, della digitalizzazione, della mobilità sostenibile. «La nostra alleanza – ha proseguito – si rinnova con figure giovani, all’insegna del ricambio» che, però, non intendono rompere con il passato.

La corsa del centrosinistra sarà tutta in salita e non solo per il vento nazionale che spira a favore del centrodestra che in città si è ricompattato dopo dieci anni attorno a Roberto Assi di Brugherio Popolare Europea.

«La partita è difficile – ha ammesso il capogruppo democratico Carlo Polvara – ma dobbiamo essere capaci di parlare con gli elettori per dire che siamo ancora disposti ad assumerci la responsabilità di guidare Brugherio per vincere le sfide globali senza dimenticare le piccole questioni locali: per questo serve una proposta politica piena di amore per la città».

Elezioni a Brugherio: l’Alleanza progressista

«Con alcune parti della coalizione abbiamo già fatto un pezzo di strada insieme – ha commentato Dominique Sabatini di Brugherio è tua – con altre cominciamo oggi». La civica, ha detto, confermerà la sua attenzione alla scuola e alle associazioni di volontariato «che vanno sempre più valorizzate».

L’Alleanza progressista, ha precisato il consigliere comunale pentastellato Christian Canzi, è entrata nella coalizione «al termine di un dialogo basato su una visione di città. Vogliamo essere sprone e valore aggiunto di questo progetto».