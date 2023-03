A Brugherio il centrodestra ritrova l’unità in vista delle amministrative, con Roberto Assi candidato

Il centrodestra brugherese ha bruciato di una manciata di ore il centrosinistra nella presentazione dell’aspirante sindaco: venerdì 10 marzo ha ufficializzato la candidatura di Roberto Assi della civica Bpe che proverà a riconquistare la città alla guida di uno schieramento che il 14 e 15 maggio, dopo un decennio di divisioni, si presenterà unito. Assi, che nel 2018 ha tentato la corsa alla testa della civica, ha meditato per mesi prima di accettare l’investitura. «Mi sono chiesto se sono la persona più indicata -ha affermato affiancato dai segretari cittadini delle forze della coalizione-. Il passo indietro fatto da tante persone che potevano aspirare a questo ruolo è una lezione che non dimenticherò mai, un segnale di servizio alla comunità». Il silenzio con cui hanno accompagnato la sua riflessione, ha aggiunto, è sinonimo di «serietà, competenza, rigore e anche cristiana carità».

Brugherio: per la Lega ha prevalso la meritocrazia



In realtà da tempo molti erano convinti che lui fosse tra i pochi a poter ricompattare il centrodestra, che negli ultimi dieci anni si è presentato alle amministrative sfilacciato, lacerato da screzi personali più che politici. Dal 2018 di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia come dimostrano gli attestati di stima con cui i novelli alleati hanno salutato la sua discesa in campo: «Ha prevalso la meritocrazia -ha dichiarato il responsabile della Lega Massimo Peraboni-, come nelle famiglie che premiano il figlio che va meglio a scuola». «Abbiamo deciso dopo un lungo confronto -ha spiegato Enzo Imperato di Fratelli d’Italia, partito non presente in consiglio comunale-: speriamo di portare qualche raggio di sole in una città che non è contenta». «Abbiamo lavorato sui programmi -ha detto il forzista Michele Bulzomì– e abbiamo trovato chi rappresentava meglio» la cordata. «L’apporto di Assi all’opposizione -ha notato Mariele Benzi che con lui nel 2008 ha fondato Brugherio Popolare Europea– è sempre stato utile, i suoi interventi efficaci, civili ma pungenti. In questo anno e mezzo con il centrodestra ci siamo confrontati sui contenuti, per capire se potevano esserci convergenze: ora iniziamo un percorso insieme». È, invece, destinata a terminare la sua storia X Brugherio, la civica guidata da Massimiliano Balconi che al termine del mandato confluirà nella Lega, a cui è vicino da sempre.

Brugherio: Assi sfiderà Chirico, alla guida del centrosinistra



Assi dovrà vedersela con Damiano Chirico, segretario cittadino del Pd, che nelle prossime ore annuncerà ufficialmente la sua candidatura, sostenuto anche da Brugherio è tua e dall’Alleanza progressista formata da Sinistra per Brugherio, Brugherio futura e Movimento 5 Stelle.