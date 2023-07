Ecco la Monza Power Run: obiettivo 2000 per la corsa pazza a squadre che sostiene Lele Forever

È iniziato il conto alla rovescia per la nona edizione della Monza power run. La corsa più pazza dell’estate si svolgerà il 22 e 23 luglio. Due giornate per mettersi alla prova tra ostacoli impossibili e squadre improbabili di atleti in maschera e appassionati, senza dimenticare la solidarietà. Come sempre il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai progetti dell’associazione Lele forever per sostenere i malati di leucemia e la ricerca.

Ecco la Monza Power Run: il programma del 22 e 23 luglio

Il 22 luglio la partenza sarà da piazza Martiri della Libertà alle 18, con arrivo a fine gara in piazza Europa: 12 chilometri e 20 ostacoli dal centro del paese fino al parco di Monza passando per l’autodromo e ritorno. Il 23 luglio i chilometri da affrontare saranno 6 e 10 ostacoli, con partenza alle 16 della prima delle quattro batterie da piazza Europa. Un successo che si rinnova di anno in anno e che per l’edizione 2023 ha già raggiunto le 1.800 iscrizioni, destinata a tagliare il traguardo delle 2000 adesioni entro il giorno dell’evento.

Ecco la Monza Power Run: che cos’è, lo spiegano gli organizzatori

Ecco la Monza Power Run: il ritorno dell’acqua durante il percorso, vince sempre la collaborazione

«La novità di quest’anno è il ritorno dell’acque durante il percorso, con ostacoli che prevedono passaggio nel fango e nella schiuma – spiega Lorenzo Galli, organizzatore della Monza power run – Sarà un percorso più completo e consentirà di sopportare meglio la fatica e il caldo».

Nel programma alcune delle prove classiche come la scalata della sopraelevata, l’ascesa sui gradoni della tribuna centrale e il salto delle balle di fieno. Un’altra novità è la tappa dentro l’oratorio maschile dove sarà allestito un ostacolo con acqua e la corsa nel fango dentro il parco Rodari.

«Alcune prove dovranno necessariamente essere superate grazie alla collaborazione e al gioco di squadra – continua Galli – ed è questo lo spirito che vogliamo proporre».

Ecco la Monza Power Run: l’occasione per il team building

Al nastro di partenza ci saranno anche alcune aziende che con la Monza power run propongono un’esperienza di team building ai loro dipendenti: la squadra da 50 di Arco Spedizioni e i 170 partecipanti della Technoprobe.

Ecco la Monza Power Run: 250 volontari lungo il percorso, 40 per gli ostacoli

Per l’occasione si mobiliteranno 250 volontari dislocati lungo il percorso, in aggiunta ai 40 che monteranno gli ostacoli.

«Ancora una volta la Monza power run sarà l’occasione per passare due giorni all’insegna del divertimento, dell’amicizia e per contribuire ai progetti dell’associazione Lele forever – ha ricordato il presidente Roberto Brandazzi – Da quando è nata l’associazione, vent’anni fa, abbiamo raccolto due milioni di euro. Grazie alla Monza power run siamo riusciti a raccogliere 280.000 euro nelle otto edizioni precedenti. Per noi è un appuntamento irrinunciabile, che è cresciuto nel tempo e che ha trovato sempre la piena collaborazione dell’amministrazione».

Ecco la Monza Power Run: la casa di Lele forever

La maggior parte dei fondi è stato destinato alla realizzazione della casa di accoglienza che offre ospitalità ai famigliari dei malati oncologici.

È possibile iscriversi sul sito monzapowerrun.it.