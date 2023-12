Ecco cosa fare a Natale a Monza e Brianza

Monza si fa trovare pronta per questo Natale, ricca di attività per tutti i Monzesi e i turisti.Come di consueto, ormai, il Villaggio di Natale fino al 7 gennaio animerà il centro storico della città: mercatini natalizi enogastronomici e prodotti artigianali, le giostre per i più piccoli, la pista di pattinaggio, la casetta di Babbo Natale – nei pressi di piazza Trento e Trieste e piazza San Paolo – ma anche i trenini, uno su rotaie per i bambini, e uno elettrico per fare un tour del centro. Le giostre di Monza per i bambini quest’anno saranno molte.

Ecco cosa fare a Natale nei quartieri di Monza

Non solo in centro ma anche nei quartieri: a San Rocco in via D’Annunzio, a Sant’Albino in piazza Pertini, a San Donato in piazza Bonatti e a Cazzaniga in via Paganini. Un Natale in musica, grazie allo Sherrita Gospel Choir, in pieno stile afroamericano, che si esibirà in Piazza Roma, davanti all’Arengario sabato pomeriggio, 23 dicembre. Nei giardini della Villa Reale, fino al 7 gennaio sarà possibile visitare la mostra di light art “Trame di luce”: una passeggiata tra sfumature, ombre e boschi incantati. All’interno della reggia invece continueranno gli spettacoli e le attività de “L’Isola che non c’è” fino al 7 gennaio, oltre alla mostra d’arte contemporanea sul Belvedere di Joan Mirò, che continuerà fino al 5 maggio. I Musei Civici, fino al 5 gennaio, dedicano i loro laboratori ai bambini dai 6 agli 11 anni. Il 27 dicembre per esempio con “Un paesaggio… in 3D!” si insegnerà loro come creare un quadretto in 3D, con materiali semplici come il cartone e i batuffoli di lana. La prenotazione ai laboratori è obbligatoria ed è possibile effettuarla sul sito dei musei civici www.museicivicimonza.it, nel quale si trova la programmazione completa.

Ecco cosa fare a Natale e a Capodanni

Per un capodanno alternativo il Teatro Villoresi propone il Gran Galà di San Silvestro, alle ore 22.15, con un concerto totalmente all’italiana: i brani più belli degli anni ‘60, ‘70 e ‘80. Al Binario 7 invece, alle ore 22.30, cominceranno “L’Anno Sabbatico” della compagnia teatrale Teatro De Gli Incamminati, che vede come protagonista Elisa, una ragazza che parte e torna a casa dai genitori dopo quindici mesi, e lo spettacolo “Il Matrimonio era Ieri” della Compagnia Teatro Binario 7, con Stefano, il protagonista, che perde un aereo e scopre che il suo matrimonio è stato celebrato senza di lui.

Ecco cosa fare a Natale a Vimercate, Desio, Seregno e Carate

Vimercate – Iniziative natalizie 2023

Anche a Vimercate fino al 7 gennaio ci sarà una pista di pattinaggio nel piazzale Guglielmo Marconi; da piazza San Michele a Oreno partirà il Christmas’ song on the road alle ore 12 del 24 dicembre, un concerto itinerante per le vie del centro. Nella Biblioteca Civica di Vimercate fino al 5 gennaio si terrà la mostra fotografica “Raccontare il mondo” con cinquanta foto di Giorgio Lotti. Il MAC, Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, fino al 7 gennaio, presenta la mostra “We are the flood” di Stefano Cagol dedicata a temi ambientali e realizzata con materie plastiche di scarto. A Seregno, in via Cagnola, oggi – 23 dicembre – i bambini potranno divertirsi sui gonfiabili del Villaggio di Natale e fare un giro tra i cavalli e le pecorelle per poi passeggiare tra le bancarelle dei mercatini. A Carate il 26 dicembre nella giornata di Santo Stefano, in Via Pascoli si potrà assistere al presepe vivente. E infine a Desio in Villa Tittoni dalle 10 alle 12 del 24, verranno lette favole e filastrocche per adulti e per bambini.