“È sempre mezzogiorno” (Rai 1) alla macelleria Ripamonti di Tregasio per “imparare” la luganega

Tregasio in diretta su Rai1. Martedì 5 novembre il programma condotto da Antonella Clerici “E’ sempre mezzogiorno” è stato ospite della macelleria “Ripamonti” di via don Colli. A fare gli onori di casa il titolare Cristian Ripamonti che ha mostrato ai telespettatori come si prepara uno dei prodotti più amati dai brianzoli: la luganega. “La preparazione si apprende con la passione per il proprio lavoro – ha sottolineato Ripamonti – Io l’ho appresa da mio nonno e da mio padre e cercherò di trasmetterla anche ai miei figli”. La macelleria è uno dei negozi storici di Tregasio. Ha aperto le sue porte nel 1977 quando Remo Ripamonti trasformò l’osteria di mamma Maria Riva.

Oggi dietro al bancone ci sono figli di Remo, Cristian e Paola. “Insieme ad altri colleghi artigiani macellai come me vogliamo creare una rete per diffondere la luganega di Monza in tutto il mondo – ha aggiunto Cristian Ripamonti – Vogliamo sbalordire”. Per la promozione della luganega di Monza nel 2022 è nata l’Associazione produttori luganega di Monza alla quale hanno aderito macellerie e salumerie al dettaglio del territorio brianzolo ovvero l’Azienda Agricola Porrinetti di Casatenovo, L’Antica Posteria di Verano Brianza, Il mio macellaio di Villa Raverio a Besana Brianza, la Macelleria Beccalli di Costa Masnaga, la Macelleria Giovenzana di Seregno, la già citata Macelleria Ripamonti, la Macelleria Vergani di Inverigo e sempre a Triuggio il Salumificio Terruzzi.

L’associazione intende sviluppare ricerche e studi sulle tradizioni della Brianza e sui suoi prodotti tipici: l’obiettivo è quello di promuovere le usanze brianzole in tutta Italia e all’estero favorendo la cultura del “prodotto a Km 0”, la materia prima della macelleria Ripamonti arriva da Tregasio, Besana Brianza e Monticello. “Cerchiamo il prodotto di qualità – ha sottolineato Ripamonti – Facciamo noi i nostri insaccati così da offrire al cliente un prodotto particolare”.