E dopo la spesa, un po’ di droga: preso il pusher del super

Fermo, in auto, fuori dal supermercato: non è che aspettasse che qualcuno finisse la spesa per poi tornare a casa. Era lì per spacciare droga. Hashish, marijuana, cocaina. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i carabinieri della stazione di Desio, che hanno arrestato l’uomo.

I militari hanno individuato l’uomo mentre, seduto in auto di fronte al negozio, stava cedendo alcune dosi a un cliente. Quando ha visto i carabinieri, lo spacciatore ha cercato di scappare a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dai militari.

Pusher al super: droga, coltello e contanti

Si tratta di un cittadino della Tunisia, nato nel 1998, senza un domicilio ufficiale. Al momento della perquisizione, i sospetti dei carabinieri hanno trovato conferma: addosso gli sono stati trovati oltre a un coltello, circa 2 grammi di cocaina, 0,5 grammi di marijuana e 1 grammo di hashish. Inoltre, sono stati sequestrati 500 euro, ritenuti l’incasso dello spaccio. Il 25enne è stato portato in comando a Desio dove è stato trattenuto il tempo necessario in attesa del processo per direttissima al tribunale di Monza.