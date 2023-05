Due misteriosi spari nella notte a Concorezzo e scatta l’allarme

Due spari nella notte a Concorezzo e scatta subito l’allarme, ma nessuno si trova sul posto e cresce il mistero. In via Sauro verso le 2 del mattino di giovedì 18 maggio sono stati avvertiti due colpi d’arma da fuoco e sono stati allertati i soccorsi, che si sono precipitati sul posto con due ambulanze, due auto mediche e la pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Monza.

Due misteriosi spari nella notte a Concorezzo e le indagini in corso

Secondo una primissima ricostruzione delle forze dell’ordine si tratterebbe di spari a salve avendo ritrovato due bossoli sul luogo dell’intervento, invece non è stato rinvenuto sul luogo della sparatoria e non sono noti i motivi del gesto se riconducibili a una lite o a una mera bravata. Proprio per questo motivo i militari dell’Arma proseguono con le indagini per chiarire la situazione.