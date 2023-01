Due incidenti stradali di rilievo nel giro di pochi minuti sul territorio della Brianza

Mattinata complicata, quella di sabato 28 gennaio, per il traffico sulle strade della Brianza. Alle 10.30 circa, a Monza, all’intersezione tra le vie Monte Bianco e Monte Amiata, si è verificato un incidente, che ha coinvolto un Dodge ed una Opel Meriva. Quest’ultima, impattata sul fianco dal lato del passeggero dal Dodge, si è ribaltata parzialmente. Sul posto si sono recati il personale della polizia locale di Monza, per gli accertamenti di prassi, un’ambulanza della Croce Rossa di Monza ed un’automedica, nonché i vigili del fuoco. Entrambi i conducenti coinvolti, comunque, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Dalla prima ricostruzione, sembra che la Opel Meriva procedesse lungo la via Monte Bianco, mentre il Dodge sulla via Monte Amiata, quando si è verificato il crash.

Incidenti: crash sulla statale 36, conseguenze per il traffico

Poco prima, alle 10.10 circa, nel tratto della statale 36 tra Carate Brianza e Seregno, in direzione sud, una Mini Cooper, per cause da verificare, è andata a sbattere contro il guard rail laterale, riportando danni ingenti. L’allarme ha prodotto gli interventi della polizia stradale e di un’ambulanza di Seregno soccorso, che ha trasportato in codice verde il conducente all’ospedale di Desio. Pesanti le conseguenze sopportate dal transito veicolare, in attesa dello sgombero della carreggiata.