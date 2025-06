I ladri specializzati in beni alimentari alla fine hanno fatto una bella donazione alla Caritas Ambrosiana. È successo nei giorni scorsi quando i carabinieri di Vimercate hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, ritenuti responsabili poco prima di una rapina aggravata a Mezzago. I due avevano fatto incetta di cibo e per scappare avevano tentato di investire la titolare del punto vendita.

Due arresti per rapina aggravata: il cibo rubato va alla Caritas, è successo nel Vimercatese

Erano stati intercettati a Bellusco, fermati dopo un incidente stradale senza conseguenze. In auto una notevole quantità di cibo, in più oltre a quello rubato poco prima. La parte di merce di cui non è stato identificato il proprietario è stata devoluta alla Caritas Ambrosiana, con l’autorizzazione della Procura della Repubblica di Monza.

I due uomini invece, cittadini marocchini di 47 e 46 anni residenti a Burago di Molgora e Gessate, sono stati trasferiti alla Casa circondariale di Monza.