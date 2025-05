Arcore, strattonata e rapinata della collana d’oro: rapinatori in fuga arrestati alla stazione

Avrebbero bloccato, strattonato e strappato dal collo di una 22enne una catenina d’oro due ragazzi di 19 e 21 anni di Milano arrestati nel pomeriggio di martedì 13 maggio dai carabinieri di Arcore. L’accusa è di rapina in concorso. La 22enne, mentre percorreva via Puccini, nel Comune brianzolo, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma è stata avvicinata e rapinata dai due malintenzionati, entrambi di origine egiziana, che si sarebbero quindi subito allontanati.

Arcore: segnalazione al 112 della vittima e l’arresto dei responsabili di 19 e 21 anni

Grazie alla immediata chiamata al 112 una pattuglia è stata inviata subito sul luogo della rapina. Raccolta la descrizione dei due soggetti in fuga, i carabinieri hanno subito avviato le ricerche che hanno consentito di individuare i due presunti responsabili nelle vicinanze della stazione ferroviaria. La conferma si è avuta quando, perquisiti, sono stati trovati in possesso della refurtiva, posta sotto sequestro.

I due, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati dichiarati in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, condotti presso la Casa Circondariale del capoluogo brianzolo. Nei confronti del 19enne è stata notificata un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, con sostituzione del collocamento in comunità con la custodia in carcere.