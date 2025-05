Monza: insegue la borseggiatrice del mercato e la fa arrestare dalla Polizia

Borseggiatrice in azione al mercato di San Rocco. La vittima, una anziana, appena si è resa conto del furto della borsa ha chiamato il 112 e al contempo ha inseguito la ladra dando contemporaneamente indicazioni ai poliziotti sulla direzione di fuga. Alla centrale operativa della Polizia di Stato sono arrivare anche dettagliate descrizioni della fuggitiva dando modo alle pattuglie di perlustrare via Aquileia, via Monte Santo e via Fermi, mentre un altro equipaggio ha raggiunto la vittima. Una ragazza corrispondente alle descrizioni è stata vista imboccare via Dobertò. Alla vista della Polizia di Stato ha tentato di darsi alla fuga in direzione di via Marconi e via Dei Prati ma è stata prontamente bloccata.

Monza, borseggiatrice “esperta” al mercato di San Rocco: refurtiva restituita alla vittima

Già nota alle Forze dell’ordine per furti, furti con strappo e furti con destrezza, la 25enne aveva nascosto all’interno della propria borsa il portafoglio della anziana dicendo di non sapere come potesse esservi finito. La vittima ha immediatamente riconosciuto il proprio portafoglio, che conteneva tra l’altro una fotografia del marito, e la cittadina bulgara, colta in quasi flagranza del reato di furto con destrezza, è stata tratta in arresto e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la celebrazione dell’udienza per direttissima all’esito della quale l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Pioltello. In attesa della celebrazione del processo il Questore ha nel frattempo adottato per la donna il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

Alla restituzione del portafoglio la vittima ha ringraziato calorosamente gli agenti, soprattutto per averle recuperato il ricordo del marito.