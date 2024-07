Droga nel doppiofondo di una lattina, un 22enne di Monza arrestato dalla Finanza nel Comasco

Un monzese di 22 anni è stato arrestato dalla Finanza nel Comasco: avrebbe nascosto droga in un doppio fondo ricavato in una lattina di una bibita: lo stupefacente, Mdma (ecstasy), in polvere, 23 grammi, oltre a 18 pasticche e 11 grammi in cristalli, divisi in 26 dosi, non è sfuggito alla unità cinofila del Gruppo Ponte Chiasso durante un posto di controllo delle Fiamme gialle della compagnia di Menaggio (Comando provinciale di Como) nel comune di Centro Valle Intelvi.

Un 22enne di Monza con Mdma nel fondo di una lattina: arrestato dalla Finanza

Dopo il ritrovamento dello stupefacente nell’auto è stata eseguita anche una perquisizione a casa del ragazzo, nel capoluogo brianzolo, dove le Fiamme gialle avrebbero trovato altre 15 pasticche, altrettanti grammi di cristalli e un grammo di polvere, sempre di Mdma oltre a decine di bustine per il confezionamento e un bilancino di precisione.