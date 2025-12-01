Fumava quello che ai carabinieri è sembrato a tutti gli effetti uno spinello all’esterno di un centro commerciale, ma era troppo nervoso. Così i militari della stazione di Villasanta hanno proceduto al controllo e l’uomo, un quarantenne residente a Torino, è finito in arresto per possesso di droga.

Droga, arrestato a Villasanta: aveva marijuana e cocaina

Non tanto per i due grammi di marijuana consegnata spontaneamente, per il panetto di cocaina da oltre un chilo che teneva in una borsa sul sedile posteriore dell’auto.

Droga, arrestato a Villasanta: l’uomo controllato dai carabinieri

È successo la scorsa settimana a Villasanta. L’uomo, senza documenti e già noto alle forze dell’ordine, è stato tradito proprio dall’agitazione.

Gli accertamenti estesi all’auto hanno infatti permesso di scoprire il panetto del peso di 1,140 grammi di droga. L’arresto è stato convalidato nel processo con rito direttissimo, il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Torino.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre per la marijuana è stata inoltrata la segnalazione alla Prefettura di Monza.