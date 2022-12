Drammatico schianto sull’A51, muore un 47enne

Tragico incidente sulla Tangenziale Est, muore un uomo di 47 anni. In seguito allo schianto dell’auto contro il guardrail di sabato 3 dicembre poco dopo mezzogiorno è rimasta coinvolta anche una donna di 43 anni trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Il sinistro all’altezza dell’uscita di Vimercate Sud- Torri Bianche in direzione Usmate-Velate, quando l’Opel Astra su cui viaggiava la coppia ha terminato la sua corsa contro le barriere che delimitano la superstrada.

Drammatico schianto sull’A51 e l’intervento dei sanitari

Immediatamente sono stati allertati i sanitari che si sono portati sul posto con due ambulanze e un’auto medica, oltre ai vigili del fuoco di Monza e le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro deviare il traffico sulla tangenziale. Purtroppo per l’uomo morto sul colpo non c’è stato nulla da fare poiché morto sul colpo dopo il tremendo impatto, mentre per la donna i paramedici l’hanno trasferita nel nosocomio monzese.