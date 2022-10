Donna vittima di molestie mentre è con i cani nei campi

Una donna di Mezzago sarebbe stata vittima di molestie da parte di due individui mentre si trovava a passeggio con i propri cani nei campi tra Mezzago e Busnago. I fatti che in queste ore stanno scuotendo la comunità mezzaghese sarebbero accaduti nel pomeriggio di venerdì 22 ottobre nella campagna vicino a via San Francesco. La notizia è iniziata a circolare sui social nei giorni immediatamente successivi ed è stata riportata nella giornata di domenica dal sindaco Massimiliano Rivabeni attraverso un post pubblicato su Facebook in cui ha voluto esprimere la propria vicinanza alla donna.

Donna vittima di molestie: la solidarietà del sindaco di Mezzago

“Apprendo in queste ore di quanto accaduto lo scorso venerdì ad una nostra concittadina, probabilmente vittima di molestie nelle nostre campagne, ed alla quale esprimo la vicinanza mia e di tutta la comunità mezzaghese – le sue parole – Ho notizia che i Carabinieri prontamente intervenuti, oltre ad avviare i dovuti accertamenti, abbiano dato immediata assistenza non solo materiale alla vittima e ai sui famigliari e per questo li ringrazio”.

Donna vittima di molestie: c’è una denuncia

A seguito dell’episodio la vittima avrebbe sporto denuncia ai carabinieri nei confronti dei due uomini per aggressione e molestie, reati che si configurano come violenza sessuale secondo quanto previsto dal Codice Penale.

Sempre in merito all’episodio Rivabeni ha voluto rimarcare la gravità del fatto, sottolineando che l’episodio è “peraltro avvenuto in un contesto che, a mio avviso, mai ha fatto pensare si potesse arrivare a tanto – prosegue il post – Per quanto a me noto in questi anni le segnalazioni non hanno mai riguardato problemi di molestie o atti di libidine ma fatti decisamente di natura diversa sui quali le Forze dell’Ordine stanno già da tempo lavorando. Con tutta l’attenzione e la delicatezza nei confronti di chi ne è rimasto vittima, devo dunque confidare che si tratti di uno caso isolato; Mezzago, per quanto mi risulta, rimane nei fatti uno dei paesi con il più basso livello di problematicità della Brianza”.

Donna vittima di molestie: “Chi avesse notizie utili si rivolga ai carabinieri”

Il sindaco ha poi invitato “chiunque possa avere notizie utili alla ricostruzione di quanto accaduto venerdì nelle campagne che da via S. Francesco vanno verso Busnago a contattare i Carabinieri della Stazione di Bellusco – chiude il messaggio – A tutti noi l’invito è invece di segnalare al 112 qualsiasi circostanza di persone o atti che per la normalità dei luoghi e delle frequentazioni possano sembrare sospetti”.