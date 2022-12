Distretti del commercio di Monza e Brianza, 2,4 milioni dalla Regione Lombardia

Ammontano a 2,4 milioni – degli oltre 47 destinati da Regione Lombardia a tutti i 151 distretti del commercio lombardi che hanno partecipato al bando – i fondi diretti ai distretti della provincia di Monza e Brianza. Si tratta di una misura: “per consolidare la ripresa delle economie locali, sostenendo sia gli interventi di qualificazione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli enti locali, sia gli investimenti diretti delle imprese del territorio” spiega Regione. Vengono in particolare premiate: “le eccellenze progettuali e i distretti più innovativi con una strategia di sviluppo di lungo periodo“.

Distretti del commercio, milioni dalla Regione: Guidesi: “Rafforziamo il rapporto pubblico-privato”

Il bando ha tra l’altro visto una dotazione finanziaria più che raddoppiata rispetto all’ultima edizione. “I distretti del commercio – ha detto il presidente Fontana – ricoprono un ruolo fondamentale sui territori, riuscendo ad attivare sinergie e a fare sistema. Sono inoltre interlocutori importanti non solo per gli operatori locali, ma anche per l’intera collettività“. “Con questa misura – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi – rafforziamo maggiormente il rapporto pubblico-privato, da sempre modello vincente in Lombardia, nel suo ruolo di coordinamento e indirizzo. La Regione sostiene gli enti locali che a loro volta prevedono opere di importante impatto economico per il territorio. Allo stesso tempo e sempre con questa misura – ha continuato Guidesi – supportiamo le imprese finanziando progetti specifici di investimento. Lo strumento, inoltre, valorizza il commercio di vicinato, fondamentale per le comunità lombarde sia per il ruolo economico che rappresentano sia per quello sociale“.

Le risorse ai distretti brianzoli, 630mila euro a Limbiate, 487mila a Desio

Nel dettaglio, queste le risorse destinate alla Brianza: 630mila euro al Distretto di Limbiate per il progetto “Commercio in fiore”, 487euro al distretto di Desio, 162mila euro alle Alte Groane con capofila Lazzate, identica cifra al distretto del Centro srotico di Seregno, a quello di Lissone, di Villasanta (“La corona del parco”), di Cesano Maderno (“delle Groane e del fiume Seveso”), di Nova Milanese, di Vimercate (“Vivivimercate”) e di Monza (“Distretto urbano del commercio”).