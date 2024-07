Disastro Icmesa, a Seveso anniversario e Pedemontana: c’è l’osservatorio per la bonifica dei terreni

Si avvicina l’anniversario del disastro dell’Icmesa e come sempre, attorno alla data del 10 luglio, viene ritagliato un calendario di eventi evocativi per porre l’accento sul ricordo degli eventi del 1976.

Quest’anno, tra i vari appuntamenti, spicca anche la convocazione dell’osservatorio per la bonifica dei terreni contaminati del Bosco delle Querce dove sorgerà il tracciato principale dell’autostrada Pedemontana.

Disastro Icmesa, a Seveso anniversario e Pedemontana: martedì alle 17.30

Alla riunione, convocata per martedì 9 luglio alle 17.30, saranno presenti le amministrazioni locali, insieme ai vertici dell’azienda incaricata dei lavori, e poi tutte quelle associazioni ambientali interessate ad un controllo stringente di tutte le fasi di bonifica, dunque Legambiente Seveso Circolo Laura Conti, Seveso Futura, Sinistra Ambiente Meda, Impulsi Meda, Cittadini per Lentate, Passione Civica per Cesano, Comitato Ambiente Bovisio e Altra Bovisio Masciago, oltre al Wwf Lombardia rappresentato da Gianni Del Pero.

«Proprio per la delicatezza dell’argomento è stato scelto il Bosco delle Querce come punto d’incontro, in accordo con il coordinamento dei sindaci della tratta B2», specifica la sindaca Alessia Borroni.

«Durante l’assemblea avremo sicuramente maggiori dettagli sull’evoluzione dei lavori, ma aspettiamo ancora la data esatta di apertura dei cantieri di bonifica».

Disastro Icmesa, a Seveso anniversario e Pedemontana: il 10 luglio la firma del Patto della Comunità educante

Mercoledì il 10 luglio, alle 10.30, sempre al Bosco delle Querce, ci sarà la firma del Patto della Comunità Educante previsto dal progetto Seveso4future al quale parteciperanno le istituzioni ed alcuni rappresentanti delle associazioni del territorio.