Dieci incidenti stradali in 12 ore a Monza: superlavoro per la polizia locale e il 118

Dieci incidenti stradali a Monza, martedì 4 giugno, con l’intervento della polizia locale. Il primo è accaduto alle 7.40 in viale Battisti: coinvolte due auto e un motociclo il cui conducente è rimasto ferito, “non in maniera grave” dicono dal Comando.

Dieci incidenti stradali in 12 ore a Monza, solo feriti lievi

Trascorse quasi due ore, alle 9.30, in via Valsugana, si è verificato il secondo incidente tra un autocarro e un’auto, nessuna conseguenza fisica per i coinvolti. Altri quattro sinistri con tre feriti lievi si sono verificati tra le 12.20 e le 14 in via Lecco (all’intersezione con via Nino Bixio, tra un’auto e una bicicletta) in via Carlo Emanuele, in viale Libertà e in viale Brianza all’incrocio con viale Cavriga, sinistro quest’ultimo che ha visto coinvolto un minorenne alla guida di un motociclo, rimasto ferito in modo non grave.

Dieci incidenti stradali in 12 ore a Monza: nel pomeriggio in via Boito, Cantore e Buonarroti

Nel pomeriggio, alle 15.15 ambulanza in via Boito, l’incidente ha visto coinvolte una autovettura e un motociclo il cui conducente è rimasto lievemente ferito, alle 17.35 è toccato a in via Sant’Anastasia, all’altezza di via della Blandoria: un altro ciclista è rimasto lievemente ferito. Dieci minuti dopo sirene in via Antonio Cantore all’intersezione con via Lecco, due vetture coinvolte, nessun ferito. Infine, alle 18, in via Buonarroti c’è stato uno scontro tra un’auto e un monopattino elettrico, nessun ferito.