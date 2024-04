Detenzione di droga vicino alla stazione, due denunce a Paderno Dugnano

Pizzicati con qualche grammo di cocaina e hashish a pochi metri alla stazione di Paderno Dugnano. Due soggetti di nazionalità egiziana sono stati denunciati a piede libero nel pomeriggio di sabato dalla Polizia locale in piazza Berlinguer, il piazzale della velostazione al di là dello scalo ferroviario di Paderno centro.

Detenzione di droga vicino alla stazione, due denunciati a Paderno Dugnano: ventenni stranieri fermati dalla polizia locale

Gli agenti si erano insospettiti per il comportamento dei due, di 22 e 24 anni, e a seguito di perquisizione avevano trovato indosso 10 grammi di “fumo” e 2 di coca già confezionata in 10 involucri. Accertata la natura delle sostanze, gli agenti della Locale li hanno accompagnati al Comando di via Grandi per il fotosegnalamento.

Detenzione di droga vicino alla stazione, due denunciati a Paderno Dugnano: lo stupefacente è stato sequestrato

Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato. I due, risultati entrambi regolari sul territorio italiano ed attualmente residenti a Milano, saranno sottoposti a un processo.