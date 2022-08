Desio, White Mathilda: violenze alle donne in aumento del 30 per cento

C’è un primato che nessuno riuscirà mai a strappare a Desio: è stato il primo Comune in Italia ad aprire uno sportello di ascolto contro la violenza alle donne. Pochi sanno che ad aprire White Mathilda a tempo di record – meno di 48 ore per avere tutti i permessi – fu il sindaco, Giampiero Mariani. A ricordarlo è stata la fondatrice, Luisa Oliva. Oggi la sede dell’associazione ha sede a Desio in via Garibaldi, 46 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Telefono: 0362-621494), in una delle ex corti contadine più antiche di Desio.

Desio, White Mathilda: in aumento la consapevolezza delle donne

«La sensazione – spiega Oliva – è che la situazione si aggravi nonostante il nostro impegno. In realtà, è la consapevolezza delle donne e dell’opinione pubblica ad aumentare. Una presa di coscienza collettiva che fa emergere molti casi che un tempo sarebbero rimasti sommersi sotto un velo di omertà». Nel 2018, quando White Mathilda divenne Centro antiviolenza i casi presi in carico furono 71. Nel 2019 balzarono a 120 per poi ridursi a 90 nel 2020 (ma con quattro mesi di chiusura per Covid), risalire a 109 nel 2021, con già 68 casi nei primi sei mesi del 2022. Totale: 458 casi. Tanti, anzi tantissimi. Numeri impietosi anche per gli accessi a Cav e Sportelli: «A fronte di 1600 assistite – aggiunge – gli accessi ai servizi, tra percorsi psicologici e consulenze legali, sono stati oltre 8mila». In dodici anni di impegno costante e infaticabile White Mathilda è diventata una rete sempre più articolata e capillare: attualmente l’associazione gestisce gli sportelli antiviolenza nei comuni di Limbiate e Paderno Dugnano.

Desio, White Mathilda: dal 2017 inserito nella rete Artemide

Dal 2017 fa parte della rete inter-istituzionale Artemide, diffusa su tutto il territorio della provincia della Brianza, con capofila Monza. La sede di Desio include lo sportello di Seregno (via Oliveti, 17), Monza (via Tazzoli, 6), Limbiate (villa Mella, 36). C’è poi lo sportello di Paderno Dugnano (biblioteca Tilane, piazza Divina Commedia, 3), in provincia di Milano. Sempre più importante e qualificata è anche la rete di volontari: psicologi, assistenti sociali, avvocati che mettono a disposizione gratis una professionalità elevata per bloccare un fenomeno tra i più odiosi possibili: fare del male alle donne.

Desio, White Mathilda: contatto con la rete nazionale con il numero 1522

«La missione di White Matilda – aggiunge – si compone di cinque punti: aiuto e consulenza psicologica e legale a donne maltrattate e vittime di violenza fisica e psicologica; aderire alla rete nazionale antiviolenza attraverso il numero unico 1522 e collaborare con tutti i centri antiviolenza d’Italia; promuovere la ricerca, il dibattito e la conoscenza contro la violenza sulle donne; stabilire rapporti con le istituzioni (comuni, Ats, forze dell’ordine, tribunali, scuole); sensibilizzare le scuole su tematiche come mobbing, bullismo e cyberbullismo, omofobia promuovendo l’educazione sessuale».