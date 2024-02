Desio: via alla festa per i 100 anni, evento in basilica e concerto di campane

Desio fu proclamata città il 24 febbraio del 1924 e la comunità con il sindaco Simone Gargiulo e la parrocchia hanno voluto celebrare l’inizio di tutti gli eventi in programma per festeggiare la ricorrenza con un evento in basilica corredato dal concerto dei campanari dei Santi Siro e Materno. Un evento di musica e spiritualità che non ha mancato di coinvolgere tanti desiani.

Desio: via alla festa per i 100 anni, ciclo di incontri in primavera

In primavera è inoltre in programma un ciclo di incontri sulla storia della Città di Desio presso la Biblioteca civica sul tema “Dal villaggio celtico al villaggio globale – Evoluzione urbana di Desio”, a cura del professor Massimo Brioschi, desiano doc, esperto conoscitore della storia locale. Si inizia il 20 marzo con la conferenza dal titolo “Le origini, la scelta del sito, la rete viaria, l’abitato celtico originario, l’insediamento romano, l’organizzazione del territorio e la centuriazione, l’abitato tardo-antico”.

Desio: via alla festa per i 100 anni, l’intervista al sindaco e al parroco