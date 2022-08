Desio, svolta green del Comune: luci a led e impianto fotovoltaico sul tetto

Pannelli fotovoltaici sul tetto, luci a led in tutte le stanze: il comune di Desio diventerà green. A partire da settembre inizieranno una serie di interventi per aumentare l’efficienza energetica e rendere più ecologico il Palazzo. Entro il 2022 terminerà la prima serie di lavori. Nel 2023 ci saranno interventi di completamento con l’aggiunta di un ulteriore impianto fotovoltaico in alcuni uffici e negli archivi comunali, in un’altra porzione dell’edificio.

Desio, svolta green del Comune: investimento di 130mila euro lavori entro la fine dell’anno

L’impianto fotovoltaico sul tetto sarà da 10Kw: ad altissima efficienza energetica. Ad alta efficienza energetica anche le nuove lampade led che offriranno la possibilità di la regolare e di modulare l’intensità luminosa, ottimizzando l’accensione delle luci in base all’utilizzo dei vari piani. I nuovi impianti consentiranno un notevole risparmio economico. L’intervento costerà circa 130 mila euro.