Desio, sopralluogo all’ex Centro Stile di carabinieri e polizia locale

Carabinieri e polizia locale all’ex Centro Stile di Desio per controllare l’eventuale presenza di abusivi. È successo nella mattinata di sabato 22 ottobre quando agenti e militari, con i rispettivi comandanti, il sindaco Simone Gargiulo e il vice Andrea Villa, hanno provveduto a verificare l’edificio abbandonato.

Sopralluogo all’ex Centro Stile dopo una denuncia

A innescare l’operazione anche la denuncia fatta alcuni giorni fa dall’amministratore dell’immobile, Walter Restori, ai carabinieri, dopo avere verificato danni alla recinzioni che lasciavano ipotizzare intrusioni in via Bramante-piazza Giotto. All’interno non è stato trovato nessuno. Per il sindaco, l’intervento è stata l’occasione “per rinsaldare la cooperazione delle forze dell’ordine nel monitoraggio attivo dell’immobile”. Il primo cittadino ha riferito che una data per completare la vendita e passare alla ristrutturazione del Centro Stile non è al momento prevedibile.

“I residenti incontrati ci hanno segnalato una una serie di situazioni, non solo relative all’abbandono dei rifiuti, che in passato non sono mai state gestite con efficacia, alle quali vogliamo dare una soluzione confrontandoci con le persone che abitano in questa zona” ha invece dichiarato Villa.