Desio: precipita paracadutista alla Festa dello sport, manifestazione sospesa

Attimi di panico durante la Festa dello sport di Desio ospitata al centro sportivo. Verso le 11.30 di domenica 15 settembre uno dei paracadutisti della sezione di Desio dell’Associazione paracadutisti d’Italia è precipitato con il paracadute di fronte agli occhi degli altri atleti e del pubblico. L’uomo, cinquantenne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Le condizioni sono gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ha riportato diverse fratture ma è sempre stato cosciente. Cosa sia successo realmente è difficile dirlo al momento.

Desio: precipita paracadutista alla Festa dello sport, il racconto dei testimoni

Il labaro dei paracadutisti di Desio

«Stiamo cercando di recuperare tutti i video amatoriali girati in quel frangente – ha sottolineato Marco Scuratti segretario dell’Associazione paracadutisti di Desio guidata da Igor Cavallari – per cercare di capire la dinamica dell’accaduto». E ha proseguito: «Il collega è un paracadutista esperto, escludo un suo errore o ingenuità, probabilmente si è trattato di un problema tecnico del paracadute. Io ero pronto per il lancio subito dopo di lui e ho visto tutto dall’alto: il paracadute ha tardato ad aprirsi, quando è riuscito a manovrarlo ha optato per l’atterraggio nel campo adiacente e non in quello individuato urtando contro un albero».

Tempestivi i soccorsi. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. «Durante il trasporto è stato sedato per placare il dolore per le fratture riportate, attendiamo come tutti notizie sulle sue condizioni». Il sindaco Simone Gargiulo con l’assessore allo sport Andrea Civiero ha deciso di sospendere la manifestazione.