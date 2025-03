Desio: parcheggia in mezzo alla strada e va al bar, poi aggredisce gli agenti

Condannato a pagare i danni alla polizia locale e al Comune di Desio per danno di immagine. È costata cara la sosta al bar al proprietario di un furgone lasciato a uno stop, in mezzo alla carreggiata non lontano dal comando dei vigili. Gli agenti sono intervenuti in via Partigiani d’Italia notando il mezzo lasciato d’intralcio alla circolazione. Quando hanno trovato il proprietario, all’interno di un bar nei dintorni, alla richiesta dei documenti hanno ricevuto insulti e una reazione esagerata con il rifiuto di fornire le generalità. L’uomo è stato quindi accompagnato al comando e interrogato. Il reato è stato quindi comunicato all’Autorità giudiziaria, il soggetto è stato condannato a rifondere il danno, nonché indennizzare, sia agli operatori oggetto di oltraggio, sia il Comune di Desio per un danno d’immagine.