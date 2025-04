Desio, muore a 15 anni in bicicletta vicino a casa

I primi a notarlo, e a soccorrerlo, sono stati alcuni passanti: il ragazzino, 15 anni appena, era disteso su una strada sterrata, con gravi ferite, e perdeva sangue. A poca distanza, la sua bicicletta. È ancora un mistero la morte del 15enne avvenuta domenica sera all’ospedale Pio XI di Desio. Poco dopo le 13, i carabinieri di Desio sono arrivati a sirene spiegate in una stradina sterrata tra via Santi e via San Bernardo, in un quartiere alla periferia Sud della città. I medici del 118 di Monza hanno tentato di rianimarlo, poi con l’auto medica l’hanno trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale desiano, dove è morto poche ore dopo per le gravi ferite.

Desio, muove a 15 anni in bicicletta: dai filmati delle telecamere non risulterebbero altri veicoli coinvolti

Resta avvolto nel mistero come sia accaduto l’incidente. Nessun altro mezzo appare coinvolto. E, dai filmati delle telecamere, non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Il giovane, insomma, avrebbe fatto tutto da solo I carabinieri stanno indagando per riuscire a capire cosa è successo. Non è escluso che il ragazzino abbia provato a cimentarsi in evoluzioni pericolose in sella alla sua bici, sul terreno sterrato ma, almeno per il momento, questa è solo un’ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Desio, muore a 15 anni in bicicletta: forse il minore era impegnato in evoluzioni a due ruote sul terreno sterrato

Il Tribunale di Monza ha disposto l’autopsia sul corpo del minore, nell’ambito delle indagini che mirano a chiarire come è accaduto l’incidente. I medici del 118, che lo hanno soccorso e lo hanno trasportato all’ospedale, hanno affermato che, fin dall’inizio, le sue condizioni erano già irreversibili.