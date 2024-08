Eppur si muove. Sono tanti i desiani che – dopo 15 anni di assoluta immobilità – hanno perso ogni speranza. Eppure, il destino dell’ex Torre Ptb non sarà quello di restare un ecomostro. Né di essere abbattuto. Al contrario, presto diventerà uno degli edifici più alti di Desio (e questo nonostante sarà abbassato di sei piani). Ma soprattutto, si compirà finalmente – dopo un’attesa lunga quasi vent’anni – sarà completato. Con un destino diverso: non più un polo direzionale di aziende, ma un centro residenziale hi tech. Un colpo d’occhio avveniristico e affascinante, che darà vita a un nuovo quartiere della città, dove moderno e classico – il grattacielo di specchi e la palazzina in stile Liberty rinata – si fonderanno. Un sogno? Ora, non più. L’autunno 2024 sarà il momento decisivo per il decollo di questo progetto, “salvato” in extremis dal lavoro dell’ex sindaco Roberto Corti, prima, del sindaco Simone Gargiulo, ora, e dal Gruppo Colombo Costruzioni.

Desio, in autunno la “sforbiciata” a sei piani della ex Torre Ptb da 90 metri: come diventerà

E se finora l’azienda di Monza aveva mantenuto un low profil con pochi proclami e zero promesse, ora Marco e Edoardo Colombo di Colombo Progetti sono usciti allo scoperto, con cartelloni sulle strade e presto anche una campagna pubblicitaria in grande stile, che mostra in anteprima come sarà il grattacielo una volta completato, e propone a chi desidera una casa moderna e in qualche modo unica, di comprarla proprio lì: «In questa prima fase – anticipa Matteo Colombo – ci siamo dedicati all’hardware: abbiamo messo a punto gli ultimi dettagli di un progetto da soppesare con cura e attenzione in ogni dettaglio. Abbiamo inoltre portato avanti il lavoro sui capannoni che sorgeranno accanto alla Torre. Presto, inizieremo i lavori, che come è noto, inizieranno con l’intervento di riduzione di sei piani».

All’ombra della torre, le ruspe sono finalmente tornate in azione sull’area del Polo tecnologico della Brianza. E in cima a quella che per tutti era diventata “l’odiata torre” tecnici specializzati presto saranno al lavoro per abbassarla da novanta a settanta metri. Quello che nascerà sarà uno degli edifici più alti di Desio – ma la cupola della Basilica alta 94 metri è destinata a restare la più alta – e si trasformerà in quello forse più moderno e avveniristico. «Sarà un’emozione vedere concluso questo progetto che ha fatto soffrire un’intera città– commenta il sindaco Gargiulo -. Dopo tanti anni di attesa e di vergogna per questa opera purtroppo incompiuta, ora avremo finalmente risolto uno dei grandi problemi della città». La svolta ormai un anno e mezzo fa, quando nell’aprile 2013 , quando il Gruppo Colombo si è aggiudicato all’asta lo scheletro grigio e abbandonato per 3,1 milioni: meno di un terzo del costo iniziale.

Desio, la “sforbiciata” alla torre Ptb: ecco cosa ospiterà

Il progetto prevede n ristorante panoramico a 70 metri di altezza, e sotto giardini pensili e appartamenti dai quali ammirare la Brianza. Dove un tempo entravano a lavorare gli operai e gli impiegati dell’Autobianchi, e dove a lungo è regnato il degrado, presto nascerà un nuovo quartiere di Desio. Non solo un grattacielo super moderno, ma anche negozi e attività commerciali e una grande piazza aperta a tutti. Oltre alle vetrine, ci sarà anche una media struttura di vendita di circa 2.200 metri quadrati e – sempre alla base della torre – anche la realizzazione di circa 2mila metri da destinare a residenza convenzionata.