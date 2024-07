Desio, il Pd e l’opposizione chiedono ai consiglieri desiani di firmare una mozione di sfiducia al sindaco

Una lettera aperta a tutti i consiglieri comunali: per chiedere di togliere la fiducia al sindaco di Desio, Simone Gargiulo. Una mozione di sfiducia da votare nel primo consiglio comunale in calendario. Venerdì 5 luglio, in tarda serata, il Partito Democratico di Desio – insieme alle altre forze politiche all’opposizione – ha sferrato l’ennesimo attacco al sindaco di centrodestra, Simone Gargiulo, che governa la città brianzola di 40.215 abitanti dall’ottobre 2021. A firmare il documento, inviato poi a tutti i consiglieri, sono stati Jennifer Moro, Jenny Arienti, Roberto Corti, Marta Sicurello, Angelo Paola, Francesco Pasquali, Federico Burgio. Tra gli esponenti dell’opposizione, manca però la firma di Samuel Costanza di Forza Italia, lista dal 2021 all’opposizione.

Con toni accorati, il documento chiede al presidente del consiglio comunale, Fabio Arosio, ai sette rappresentanti della Lega, Andrea Vaccaro, Maria Grazia Donghi, Arianna Biella, Antonio Zecchin, Alice Graziano, Tino Perego, Massimiliano Bonacci, ai tre della lista civica Per Desio, Vittorio Migliavada, Luca Rampi, Davide Parravicini, ai quattro consiglieri del Pd, Roberto Corti, Jenny Arienti, Marta Sicurello, Angelo Paola, al consigliere di Desio Viva, Francesco Pasquali, ai due rappresentanti di Desio Libera, Jennifer Moro e Federico Burgio, al rappresentante di Desio Popolare, Andrea Foti, di firmare la presa di posizione dell’opposizione. E poi di votare con urgenza una mozione di sfiducia al sindaco, Simone Gargiulo.

Desio, il Pd e l’opposizione: presa di posizione rivolta in modo particolare ai consiglieri dissidenti

La presa di posizione, inevitabilmente, è rivolta, in modo particolare, alle forze politiche, anche di centrodestra, che da tempo sono più critiche con Gargiulo: a Samuel Costanza, di Forza Italia, partito che a Desio tuttora siede all’opposizione, e ai consiglieri di Fratelli d’Italia Carmelo Gangi, Andrea Cantù, Simona Mariani e Stefano Canzian (quest’ultimo però non ha mai criticato apertamente il sindaco) che nel consiglio comunale straordinario del 27 giugno avevano attaccato apertamente Gargiulo.

«Nell’ultimo consiglio comunale – si legge nel documento – abbiamo preso atto come da parte di molti consiglieri, anche di maggioranza, siano stati fatti interventi molto pesanti e di censura non solo sull’operato del sindaco, Simone Gargiulo, in occasione della sua adesione a Forza Italia, ma anche in merito all’azione amministrativa lenta e poco efficace che ha caratterizzato la prima parte del suo mandato».

Si legge ancora più avanti: «Ritenendo doveroso appurare quanto queste critiche siano una posizione condivisa e maggioritaria, in seno al consiglio comunale, chiediamo a tutti i consiglieri di sottoscriverla, e di dare disponibilità a presentare una mozione di sfiducia al sindaco, Simone Gargiulo, che permetta a una nuova persona più motivata e attenta all’interesse collettivo della comunità, di diventare la guida politico-amministrativa di Desio». «E’ giunto il tempo della chiarezza – commenta il segretario locale Dem, Filippo Violante -. Desio non può più permettersi di vivere nell’ambiguità»