Desio: il bilancio della polizia locale, in arrivo l’intelligenza artificiale per gli incidenti stradali

La città di Desio è pronta ad avviare l’utilizzo della Intelligenza artificiale sui luoghi degli incidenti stradali. I finanziamenti ci sono, sono stati stanziati e il 2025 vedrà l’inserimento della tecnologia per supportare i rilievi umani sulle strade. Ad annunciarlo sono stati il sindaco Simone Gargiulo, l’assessore Andrea Villa e il comandante della Polizia locale Cosimo Tafuro in una particolarissima conferenza stampa svolta nel verde del giardino di via Lucchini, in mezzo ai ragazzi intenti a giocare e alla gente a passeggio.

E il bilancio degli ultimi mesi della Locale è stato arricchito da aneddoti sul lavoro fatto sul campo, numeri e azioni degli agenti sul territorio.

Desio: il bilancio della polizia locale, i numeri da giugno a ottobre

Da giugno a ottobre sono stati garantiti i servizi di pattugliamento di Polizia Locale in orario serale dalle 17.30 alle 23.30, per prevenire episodi di microcriminalità e incrementare il controllo sulle strade del territorio. Sono state 30 le pattuglie serali effettuate per un totale di 180 ore di servizio serale, 29 gli operatori impegnati per 720 ore svolte complessivamente dagli agenti impegnati (circa 24 ore ciascuno), 45 stazionamenti e posti di controllo, 220 veicoli ispezionati, 149 violazioni del Codice della strada, 4 sequestri amministrativi, 82 interventi volti a garantire sicurezza urbana in luoghi identificati di aggregazione giovanile, 6 rilievi di sinistri stradali. Importanti sono anche stati i servizi a piedi nella zona centrale della città da fine aprile 2024, da lunedì a venerdì, con turnazione dalle 7.30 alle 19.30, svolta da 4 operatori complessivamente. Le violazioni accertate durante tale periodo sono state 625.