Desio, ha un telefonino per ipovedenti: è quello che ha scippato a una anziana, denunciato

Un telefonino solitamente utilizzato da persone ipovedenti tra le mani di un 32enne. Sospetto. I Carabinieri della Compagnia di Desio hanno scoperto che era stato scippato, insieme alla borsetta, il 23 febbraio scorso, nella cittadina, a una 89enne. Il 32enne desiano, presunto autore del reato, è stato denunciato in stato di libertà, gravemente indiziato del furto con strappo.

Desio, un 32enne denunciato dai carabinieri per furto con strappo

La svolta nelle indagini si è avuta appunto quando il 26 febbraio una pattuglia della Sezione Radiomobile dell’Arma, durante l’attività di controllo del territorio, ha fermato il 32enne, dall’atteggiamento sospetto. Perquisito, è stato trovato in possesso del particolare telefono cellulare che da un controllo effettuato insieme ai colleghi della locale Stazione dell’Arma sulle denunce presentate nei giorni precedenti, è risultato oggetto del furto ai danni della 89enne.

Desio, il 32enne riconosciuto anche attraverso la videosorveglianza

L’anziana, mentre camminava su un marciapiede, era stata avvicinata da un individuo in bicicletta che le aveva strappato la borsa contenente effetti personali, denaro contante e il telefono recuperato. Il presunto autore sarebbe stato tra l’altro individuato attraverso le immagini dell’impianto di videosorveglianza cittadino, sia nei tratti somatici che per gli indumenti indossati. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.