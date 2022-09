Desio, Ford in fiamme in via San Giuseppe

Auto prende fuoco, pesanti ripercussioni sul traffico all’uscita nord della Ss36 nella mattinata di giovedì:

lunghe code per un rogo che ha distrutto una Ford Kuga che percorreva via San Giuseppe, a Desio, a pochi metri dalla rotonda vicino all’area industriale. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Pochi minuti prima, il conducente ha visto uscire del fumo dal cofano. Grande lo spavento degli automobilisti. Ha fatto appena in tempo ad accostare a bordo strada e ad uscire dal veicolo, prima che la vettura prendesse completamente fuoco.

L’auto distrutta dalle fiamme a Desio