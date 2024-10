Desio: espone uno striscione al banco, multato al mercato

Ha appeso uno striscione al suo banco al mercato ed è stato multato per “propaganda politica non autorizzata”. È successo lunedì mattina a Desio a un apicoltore comasco: l’artigiano aveva esposto come altre volte un messaggio pacifista, nelle intenzioni, per invitare a cessare il fuoco su Gaza. Qualcuno ha chiamato i carabinieri, che una volta sul posto hanno chiesto all’uomo di togliere lo striscione. Al rifiuto, hanno compilato un verbale con multa di 430 euro.

L’apicoltore ha annunciato l’intenzione di fare ricorso. Ha ricevuto la solidarietà delle segreterie provinciali del Pd di Monza Brianza e Como; il senatore di Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni ha presentato una interrogazione.