Desio, è morto Nicola Mazzacuva, medico ed ex presidente del consiglio comunale

E’ morto sabato 22 luglio a 71 anni Nicola Mazzacuva. Per tanti anni medico di famiglia a Desio, è conosciuto anche per il suo impegno politico nella coalizione di centrodestra.

La caduta della giunta di centrodestra

Per alcuni anni ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio comunale. Era lui a ricoprire questo incarico quando, il 26 novembre 2011, l’amministrazione comunale di centrodestra a guida Pdl cadde in seguito al coinvolgimento di alcuni esponenti politici, tra cui il consigliere Natale Marrone e l’ex assessore provinciale Rosario Perri (anche loro del Pdl) nell’inchiesta sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta. La maggioranza dei consiglieri comunali – in particolare quelli della Lega, in maggioranza, e del centrosinistra, all’opposizione, firmarono le proprie dimissioni determinando così la caduta della giunta.

Il cordoglio del sindaco

Il sindaco di Desio, Simone Gargiulo, ha espresso parole di cordoglio: «Da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale il ringraziamento per il lavoro svolto in favore della nostra comunità, con le più sentite condoglianze alla famiglia».

Il gesto di generosità

Il suo nome fu noto anche per un gesto di generosità come medico: nell’estate del 2006 si era messo a disposizione di una coppia brianzola per accompagnarla negli Stati Uniti. Il figlio, 10 anni, era malato di una grave malattia. Con una gara di solidarietà i genitori erano riusciti a organizzare una trasferta a New York per visite e cure. Mazzacuva si era reso disponibile come medico e aveva accompagnato i genitori e il bambino, che però morì nel 2008.