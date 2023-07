Desio: è morto Mario Sala, una vita tra sport e lotta ai tumori

Un combattente, per tutta la vita. Mario Sala è morto venerdì 14 luglio a 57 anni. Negli ultimi anni aveva quasi sfidato a viso aperto la malattia, diventando – in particolare con Cancro Primo Aiuto – testimonial della lotta ai tumori attraverso le iniziative sportive, dimostrando che si può trasformare perfino un tumore al pancreas in un’opportunità per comunicare un messaggio di vita agli altri.

Desio: è morto Mario Sala, forte legame col Cai e in prima linea con Cancro primo aiuto

La storia di Mario era sempre stata in bilico tra sport e malattia. Ed era apparsa quasi una sfida a un male che non perdona la gara di sci con più di 200 atleti che due anni fa aveva organizzato per raccogliere fondi per la lotta contro i tumori. Conosciutissimo a Desio, insieme al fratello Paolo aveva trasformato il negozio di articoli sportivi fondato nel 1961 dal papà Pierino in un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sci. Forte era il suo legame con il Cai di Desio. Ed era stato tra i fondatori dello Ski Team. Accanto al lavoro, uno spazio tutto speciale aveva la sua famiglia: l’amore per la moglie Mara e per la figlia Serena lo hanno sostenuto fino all’ultimo giorno.