Desio, Borzacchiello agli studenti: “Siate il cambiamento che volete”

«Il modo in cui sapete raccontarvi, presentarvi è fondamentale». A ribadirlo con fermezza è Paolo Borzacchielo ospite dell’Iti e liceo “Enrico Fermi” di Desio. «Io non leggo mai un curriculum – ha proseguito Borzacchiello – me lo faccio raccontare da chi si presenta, perché il modo di comunicare è fondamentale e anche il modo in cui ci si presenta. Non è vero che l’abito non fa il monaco, questo proverbio non è vero».

Un vero esperto di comunicazione Borzacchiello (scrittore e consulente specializzato in interazioni umane e linguaggio) che ha saputo catturare l’attenzione di almeno duecento studenti, se non di più, delle classi quarte e quinte. Neodiciottenni e diciannovenni prossimi a entrare nel mondo del lavoro con un diploma in mano e tanti dubbi in testa. Niente ansia, però, vietato parlare di ansia per Borzacchiello: l’ansia, parola usata troppo e a sproposito negli ultimi tempi, diventa contagiosa solo a nominarla.

Borzacchiello a Desio con i ragazzi: “Quando mi picchiavano senza motivo”

Borzacchielo, parla, interagisce con i ragazzi che in un primo momento rimangono sorpresi dal suo modo di porsi, uno “slang” da boomer che dopo mezz’ora lascia il posto a sguardi attenti e affascinati perché lui, Paolo Borzacchiello, sembra davvero “uno di loro”. La conferma arriva da una domanda nel finale: quando il Paolo delle medie, grassottello, con gli occhiali, balbuziente, anche daltonico è cambiato? Quando è avvenuto il cambiamento che lo ha portato ad essere quello che è oggi?

«Un giorno – ha raccontato in tutta sincerità Borzacchiello – ero stato picchiato per l’ennesima volta, senza motivo; ero in stazione per prendere il treno. Ho pensato di farmi “prendere” davvero da quel treno e farla finita, poi, non so, mi sono detto che non era giusto. Ho iniziato a leggere Freud e ho continuato a leggere. Sono stato l’artefice del mio cambiamento. Voi dovete essere il cambiamento che volete».

Borzacchiello a Desio e potenziare le soft skills

La mattinata con Borzacchiello è stata organizzata nell’ambito di una sperimentazione sul potenziamento delle soft skills. Il tutto è partito dopo un’esperienza di Pcto (la vecchia alternanza scuola lavoro) presso l’Auser di Barlassina e l’interessamento di alcune delle ragazze che erano state coinvolte. Alla luce dell’interesse mostrato dai ragazzi, la dirigente del Fermi, Elena Bonetti ha avviato una sperimentazione che ha impegnato la classe 4A dell’ITI Fermi due ore ogni due settimane in orario curricolare, prevedendo l’insegnamento di public speaking con la giornalista Chiara Milani da ottobre a dicembre 2022 e un percorso di coaching con Sara Bordoni che, partito a gennaio, si concluderà a fine maggio. A tutti i ragzzi di quarta e quinta Paolo Borzacchiello ha regalato una copia del suo libro “HCE, La scienza delle umani interazioni”.