Desio, alla Coop e all’Esselunga raccolta straordinaria per aiutare le famiglie

Una raccolta straordinaria di generi di prima necessità e di prodotti per l’igiene personale. Sabato 15 ottobre, tutti coloro che si recheranno a fare la spesa dalle 8.30 alle 19.30 nei punti vendita Coop ed Esselunga di Desio potranno dare il loro contributo alla Posteria Sociale, il servizio comunale, nato sul modello del Market Solidale, che sostiene decine di famiglie desiane raccogliendo le donazioni che i cittadini lasciano nei carrelli posti alle uscite dei supermercati. Le famiglie, segnalate dal Servizio Sociale e dalle associazioni di volontariato, possono rifornirsi di beni di prima necessità utilizzando deivoucher virtuali assegnati sulla base di un sistema a punti che tiene conto del numero di persone che formano il nucleo familiare.

A Desio raccolta straordinaria pro famiglie della Posteria Sociale

I volontari collaborano nell’organizzazione della raccolta, accoglienza e distribuzione, oltre a rendere il luogo accogliente e rispettoso del bisogno di autonomia dei beneficiari. Negli ultimi mesi la Posteria Sociale ha sostenuto, anche decine di famiglie ucraine presenti sul territorio. Ciò ha comportato un grande aumento della richiesta di generi di prima necessità: di qui è nata l’esigenza di organizzare una raccolta straordinaria. Alla Posteria Sociale collaborano attivamente con donazioni settimanali anche negozi e aziende di Desio. Oltre a ringraziare chi non fa mancare il proprio aiuto le autorità cittadine fanno appello al senso di comunità e di solidarietà dei desiani (e non solo) per fare un gesto nei confronti di chi si trova in difficoltà. È possibile, inoltre, dare una mano alla raccolta straordinaria di sabato prossimo. Chi vuole “scendere in campo” può scrivere a Posteria CCB (Consorzio Comunità Brianza) all’indirizzo posteria@comunitabrianza.it, che contatterà i candidati volontari.