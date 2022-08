Desio, a luglio e agosto la sicurezza non va in vacanza

A Desio la sicurezza non è andata in vacanza. Nonostante la città si sia progressivamente svuotata, anche nelle settimane di luglio e di agosto la polizia locale ha continuato a svolgere un intenso lavoro. Un’estate di verifiche e di controlli. E, per il nuovo comandante Giovanni Dongiovanni, una presa di contatto con un territorio vasto e complesso.

Desio: 1100 controlli e 1300 multe

I numeri mettono in luce un lavoro intenso: in 40 giorni (dall’1luglio al 10 agosto) sono state elevate 1.311 violazioni del codice della strada (per un totale di 100 mila euro di multe pagate e di fondi entrate nelle casse del Comune), con 1.147 veicoli controllati: «Abbiamo chiesto agli agenti – spiega l’assessore alla sicurezza, Andrea Villa – di presidiare il territorio ogni giorno, garantendo un’attività di prevenzione delle infrazioni».

Desio: 800 persone identificate e 300 interventi

In totale, sono state 884 le persone identificate; 306 gli interventi richiesti dai cittadini alla centrale operativa; 258 le attività eseguite d’iniziativa dal personale di polizia locale; 53 i controlli ai commerciali, ambientali, edilizi; 10 i sopralluoghi su incidenti; 10 gli interventi di polizia giudiziaria; 11 le persone denunciate all’autorità giudiziaria in stato di libertà con un arresto; 10 i verbali per altre violazioni.