Dati dei contagi Covid di giovedì 4 agosto: a Monza e Brianza 427 casi di positività

Scende il numero dei ricoverati in terapia intensiva, nei dati del bollettino sui positivi al Covid-19 in Lombardia, giovedì 4 agosto. Sono 36, con una riduzione di 11 unità. E in flessione è anche il numero totale dei ricoverati in altri reparti, con 1294 persone e 54 non più ospedalizzati. Il tutto mentre il numero dei nuovi positivi è di 5369, con un tasso al 15,4%. La conta dei decessi parla di 31 nuovi morti, per un totale complessivo da inizio pandemia pari a 41.664. In provincia di Monza, sono 427 i nuovi casi, in una tendenza che vede come di consueto la Città metropolitana di Milano staccare gli altri territori, con 1426 casi.