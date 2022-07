Dalla Regione 100mila euro al Comune di Triuggio per i centri estivi

Nelle casse del municipio di Triuggio entreranno quasi 100mila euro per i centri estivi. Triuggio è risultato infatti tra i Comuni assegnatari del bando di Regione Lombardia “E-state E +Insieme”, che promuove interventi a livello territoriale finalizzati ad accrescere le opportunità di socialità e del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori. «Siamo molto contenti di questo risultato –ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali Claudia Cattaneo-. È una bellissima opportunità». Il bando metteva a disposizione 12 milioni di euro, nella provincia di Monza e Brianza sono risultati assegnatari del contributo, che è proporzionale al numero di bambini iscritti ai centri estivi, anche i comuni di Correzzana, Cesano Maderno, Lissone, Ornago, Seregno, Desio, Concorezzo, Besana in Brianza, Brugherio, Bovisio Masciago, Vimercate e Limbiate. «I centri estivi stanno ormai volgendo al termine ma le risorse potranno essere impiegate per finanziare attività dedicate agli under 17 fino al 31 marzo 2023 –ha aggiunto l’assessore alla partita–. Abbiamo aperto un dialogo con le associazioni che già affiancano il Comune nell’organizzazione dei centri estivi per stendere una progettazione condivisa».

Centri estivi: il quadro della situazione a Triuggio



Nel 2021 il Comune di Triuggio aveva favorito la creazione di una rete con la Comunità pastorale Sacro Cuore e le associazioni del territorio (Polisportiva Triuggese, Corpo Musicale Santa Cecilia e Cooperativa Il Ponte) per offrire a bambini e ragazzi un’occasione di serena vita comunitaria nel tempo estivo. «Coi fondi regionali stiamo pensando per il prossimo autunno a un’attività di doposcuola per gli adolescenti e a corsi sportivi per i più piccoli –ha spiegato l’assessore comunale–. La copertura economica sarà assicurata dai fondi del bando regionale». Al bando potevano accedere le reti formate da 4 o più enti di cui almeno un ente pubblico. Quest’anno per SummerLife 2022 a Triuggio sono state attivate tre proposte: l’oratorio estivo parrocchiale a Rancate, il campus estivo della Cooperativa Sociale Il Ponte alla scuola primaria di Tregasio e il centro estivo nel segno dell’integrazione con L’Abilità Onlus alla Cooperativa di Canonica. Mancava all’appello rispetto all’estate 2021 il campus estivo della Polisportiva Triuggese che ha dovuto fare un passo indietro per ragioni logistiche, l’associazione non aveva infatti disponibilità di uno spazio idoneo in quando al campo da calcio sono in corso i lavori di rifacimento.